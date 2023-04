Ue: Corte conti, finanziamenti Ue su digitale nelle scuole italiane potrebbero essere usati meglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2016, la Commissione aveva stabilito che, entro il 2025, le scuole degli Stati membri avrebbero dovuto disporre di connessioni Internet a un Gigabit al secondo, in modo da poter utilizzare apparecchiature informatiche all’avanguardia e adottare modalità di insegnamento ed apprendimento innovative. Tuttavia, nel 2022, solo un ridotto numero di istituti scolastici disponeva effettivamente di queste connessioni Gigabit. I Paesi dell’Ue hanno applicato approcci diversi per promuovere la connessione delle scuole, ma l’assenza di una pianificazione strategica rigorosa, unitamente a ritardi nell’attuazione dei programmi dedicati, hanno accresciuto il rischio che l’Ue non raggiunga l’obiettivo della connessione Gigabit a Internet entro il 2025. La Commissione non dispone di dati completi sull’ammontare complessivo dei finanziamenti dell’Ue spesi per la digitalizzazione delle scuole. Solo pochi Paesi membri procedono ad una valutazione dei risultati raggiunti grazie al sostegno finanziario dell’Ue in termini di miglioramento dell’istruzione digitale nelle scuole. Per le misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Corte dei conti europea ha ritenuto che il collegamento tra i risultati attesi in termini di miglioramento dell’istruzione digitale ed i finanziamenti dell’Ue non sia sufficientemente forte. Inoltre, in alcuni casi le stime dei costi accettate dalla Commissione durante i negoziati sui piani nazionali differivano significativamente dai costi effettivi sostenuti durante l’attuazione. (Beb)