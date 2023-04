Infrastrutture: Simiani (Pd), referendum aeroporto Elba flop annunciato, ora riflessione seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum per l'allungamento della pista dell'aeroporto dell'isola d'Elba è stato "purtroppo un flop annunciato. Le evidenti criticità organizzative e il coinvolgimento dei cittadini di un solo Comune, nonostante l'importanza della infrastruttura per l'intera Isola, rendono inutile questa consultazione. È ora fondamentale che le istituzioni e la politica inaugurino una riflessione seria e concertata sul futuro dell'aeroporto che non può in alcun modo chiudere o ridimensionare il suo ruolo per elbani o turisti. Anche il governo si occupi della vicenda, visto che a ottobre scadrà la continuità territoriale aerea da e per l'Elba e ancora non si è affrontato il tema del suo rifinanziamento". Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera, sul referendum svolto a Campo nell'Elba e che ha visto l'affluenza del 36 per cento degli aventi diritto senza raggiungere il quorum. (Rin)