Lavoro: Capone (Ugl), serve impegno Regioni per rafforzamenti controlli sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Continua il tour nazionale Ugl "La sicurezza è il tuo futuro", organizzato dal sindacato per presentare i dati emersi dal Report 2022 Ugl "La Sicurezza nei e sui luoghi di lavoro". A Perugia, presso il Perugia Plaza Hotel, si è svolta la quattordicesima tappa del tour (dopo Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Milano, Trieste, Avellino, Verona, Foggia, Campobasso, Pescara e Ascoli Piceno) per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di implementare una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. "L'Umbria presenta un alto grado di rischiosità. Nel 2022, escludendo gli incidenti in itinere, si sono registrati 16 infortuni mortali, cosa che colloca la regione al quinto posto assoluto, con una incidenza di 45,2 punti, in relazione agli oltre 354 mila occupati”, ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl. “Perugia, pur registrando dodici infortuni mortali – ha proseguito –, ha una incidenza inferiore rispetto alla provincia di Terni. L'incidenza per Perugia è di 44,3, considerando gli oltre 270mila occupati, per un posizionamento nella graduatoria nazionale al 35° posto. Terni è al 30mo posto, con quattro infortuni mortali, gli oltre 83 mila occupati ed una incidenza di 47,8 punti". "Occorre – ha concluso il sindacalista – un deciso impegno delle Regioni, per quanto di loro competenza, a iniziare da un rafforzamento dei controlli a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, fondamentali per intercettare il lavoro sommerso nel commercio, nell'edilizia e nell'agricoltura". (Rin)