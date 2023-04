25 aprile: Bernini, non ha colore politico ma è sentimento di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile “non ha un colore politico, non appartiene a un partito ma al popolo italiano”. Lo dichiara in una nota il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “È la festa della libertà come disse nel suo appassionato discorso ad Onna il presidente Silvio Berlusconi. Parole pronunciate per la prima volta da un uomo di centrodestra, che aveva vissuto gli anni terribili della guerra, e che aveva deciso di contribuire alla vita politica anche per difendere valori di pace e democrazia. Il 25 aprile non può che essere per tutti noi soprattutto un sentimento e al tempo stesso un impegno”, sottolinea Bernini, che aggiunge: “Un sentimento di unità e un impegno a lavorare giorno per giorno per rafforzare le fondamenta della Repubblica, condannando ogni forma di violenza e superando aspre contrapposizioni. Anche quest'anno parteciperò alle celebrazioni che si terranno a Bologna per ricordare e condannare gli orrori di tutti i totalitarismi e contribuire a costruire questo sentimento di unità nazionale che è il vero significato del 25 aprile". (Rin)