Spagna: socialisti a Podemos, alloggi sono competenza delle regioni

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ha risposto al partner di minoranza del governo, Unidas Podemos, che studierà "tutte le proposte" presentate in materia di alloggi, sottolineando che la competenza è "al 100 per cento" delle regioni. Lo ha spiegato la ministra dell'Istruzione e portavoce del Comitato elettorale del Psoe, Pilar Alegria, quando le è stato chiesto dell'emendamento proposto da Podemos per limitare il numero di alloggi turistici del 2 per cento nelle zone dichiarate sotto pressione per l’elevato prezzo delle case. "Quando si tratta di legiferare e di proporre diversi emendamenti, dobbiamo essere consapevoli di non introdurre temi o questioni che non sono di competenza dello Stato. Dobbiamo essere molto rispettosi delle competenze delle altre amministrazioni", ha detto Alegria.(Spm)