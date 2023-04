Migranti: Fratoianni (Avs), come previsto nuovi sbarchi e naufragi, da governo propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come era facilmente prevedibile, ancora morti e dispersi nel Mediterraneo centrale e a poche miglia dalle coste italiane. Sarebbe servita e servirebbe ancora ora un'azione sistematica ricerca e soccorso con assetti navali istituzionali nazionali ed europei per impedire queste continue tragedie". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "E invece da una parte, il governo Meloni preferisce fare propaganda e un po' di razzismo spicciolo, e cosi facendo aiuta dall'altra parte gli altri Paesi Ue a far finta di niente. Almeno per una volta dimostrino tutti - conclude Fratoianni - serietà e senso di responsabilità e si evitino ulteriori drammatiche conseguenze". (Rin)