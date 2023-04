Brasile: Lula, non privatizzeremo imprese pubbliche perché vogliamo investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile non autorizzerà nuove privatizzazioni di imprese statali perché cercherà di attrarre investimenti stranieri piuttosto che vendere i propri beni per pagare interessi sul debito. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel suo intervento al Forum commerciale Portogallo-Brasile a Matosinhos, nell'ambito della visita di stato nel Paese europeo. "In Brasile non venderemo aziende pubbliche. Quello che vogliamo è invitare gli imprenditori a collaborare con noi in ciò che dobbiamo creare di nuovo. In Brasile, negli ultimi sei anni, molte proprietà pubbliche sono stata vendute semplicemente per pagare gli interessi sul debito pubblico, senza investire nulla. Cioè abbiamo ceduto le nostre prietà, i nostri beni si sono ridotti e la qualità dei servizi non è migliorata". (segue) (Spm)