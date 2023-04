Brasile: Lula, non privatizzeremo imprese pubbliche perché vogliamo investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il capo dello stato ha criticato la privatizzazione della compagnia statale dell'elettricità, Eletrobras. "Abbiamo privatizzato la nostra più grande compagnia elettrica, la Eletrobras. La prima iniziativa adottata dopo la vendita da parte della dirigenza dell'azienda è stata aumentare lo stipendio dei vertici, passato da 60.000 a 300.000 real (da 10.800 a 54.000 euro) all'anno. La cosa assurda è che dovrò nominare un consigliere di amministrazione della società sapendo che lavorando solo un giorno al mese, guadagnerà 200.000 real all'anno (36.000 euro). Questa è solo una dimostrazione dell'impudenza di quanto accaduto in Brasile in questi anni di oscurantismo". (segue) (Spm)