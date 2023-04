Brasile: Lula, non privatizzeremo imprese pubbliche perché vogliamo investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Brasile vuole decisamente costruire politiche di partenariato, noi non vogliamo relazioni egemoniche con nessuno. Non è perché siamo grandi che dobbiamo avere l'egemonia. Vogliamo costruire partnership con aziende portoghesi e vogliamo che gli imprenditori portoghesi costruiscano partnership con le nostre aziende. Non vogliamo vendere ciò che è già pronto, vogliamo costruire ciò che resta da fare", ha aggiunto. In particolare il Brasile vuole rilanciare le 14.000 opere pubbliche paralizzate, sostenere lo sviluppo dell'industria dell'idrogeno verde nel Nordest del Paese e creare nuove partnership per la costruzione di impianti eolici, biomasse e solare. (Spm)