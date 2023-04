Bosnia: Zvizdic, alcuni individui Repubblica Srpska mettono in pericolo ordine costituzionale e legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni individui della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) hanno cominciato di nuovo a bloccare il lavoro delle istituzioni della Bosnia Erzegovina e a mettere in pericolo l'ordine costituzionale e legale del Paese. Lo ha affermato il presidente della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare bosniaca, Denis Zvizdic, nel suo intervento alla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea di Praga. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". Zvizdic ha chiesto all'Ue "un'azione preventiva per proteggere l'integrità territoriale, la sovranità e una pace duratura" e di non dimenticare che "i politici filorussi sono attivi anche in Bosnia Erzegovina". "Naturalmente, lo status di candidato che ci è stato concesso alla fine dello scorso anno è un piccolo passo verso l'Ue, anche se forse alcuni politici distruttivi non se lo meritavano", ha sottolineato Zvizdic. (Seb)