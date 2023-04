Vicenza: agente di polizia ferito nella sparatoria in condizioni stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ulss Pedemontana, tramite un comunicato, rende noto che "l'agente di polizia municipale rimasto ferito questa mattina durante una sparatoria a Fara Vicentino è ricoverato all'ospedale Alto Vicentino, a Santorso (VI), dove è stato trasportato e operato d'urgenza". Nel comunicato si legge che "nella sparatoria è stato ferito al torace, provocando il danneggiamento di un polmone, e più superficialmente ad un piede. L'intervento è stato condotto da un équipe guidata da Giuseppe Portale, direttore della Chirurgia generale dell'Ospedale Alto Vicentino. Attualmente il paziente è ricoverato in Terapia intensiva, diretta dal dottor Luigi Ongaro, in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili, respira autonomamente ed è vigile". Domani verranno fatti ulteriori controlli per monitorare il suo stato di salute. (Rev)