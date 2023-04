Spagna: console generale Manzitti inaugura stand italiano Barcellona Bridal Fashion Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console generale d'Italia a Barcellona, Emanuele Manzitti, ha inaugurato lo stand italiano allestito in occasione della nuova edizione della Barcellona Bridal Fashion Week, la più importante fiera del settore a livello internazionale. Insieme a Manzitti, c’erano il direttore dell'Agenzia Ice di Madrid, Giovanni Bifulco, e il segretario generale per l'Industria e la competitività del governo catalano, Albert Castellanos Maduell. All'inaugurazione dello stand era anche presente la direttrice della manifestazione, Albasari Caro, che a fine 2022 ha preso il posto dell'italiana Estermaria Laruccia, che ha diretto l'evento negli ultimi sette anni. Alla collettiva italiana hanno partecipato 28 imprese, la maggior parte delle quali provenienti dal centro-sud Italia. Le aziende hanno portato a Barcellona tradizione, creatività e innovazione, essenziali per competere in un mercato che cresce del 4 per cento l'anno su scala mondiale, e nel quale l'Italia svolge un ruolo da protagonista. Nel corso della sua permanenza alla fiera, il console generale ha visitato gli spazi espositivi italiani e ha incontrato alcuni degli imprenditori presenti, che ha ringraziato per il loro “determinante contributo al successo del Made in Italy all'estero”.(Spm)