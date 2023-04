Sudan: Blinken, chiediamo estensione del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti è in contatto con entrambe le parti in conflitto in Sudan "per spingerle a estendere il cessate il fuoco (in vigore ufficialmente per le celebrazioni della fine del Ramadan) e trasformarlo in una fine delle ostilità che prevenga ulteriori violenze e mantenga gli obblighi umanitari". Lo ha dichiarato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con "tutte le parti" per porre fine ai combattimenti e per favorire un ritorno al governo civile in Sudan. “Il popolo sudanese non rinuncia alle proprie aspirazioni per un futuro sicuro, libero e democratico. Nemmeno noi", ha aggiunto Blinken, precisando che l'ambasciata di Washington a Khartum, sebbene abbia sospeso le sue operazioni sul campo, continua ad assistere i cittadini statunitensi che cercano di lasciare il Sudan. "Nelle ultime 36 ore, da quando l'operazione di evacuazione dell'ambasciata è stata completata, abbiamo continuato a essere in stretta comunicazione con cittadini statunitensi e individui affiliati al governo degli Stati Uniti per fornire assistenza e facilitare le rotte di partenza disponibili per coloro che cercano di spostarsi in sicurezza tramite terra, aria e mare", ha detto Blinken. (Was)