Medio Oriente: auto sulla folla a Gerusalemme a pochi metri da evento con Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco avvenuto nel mercato Mahane Yehouda, nel cuore di Gerusalemme, si è svolto a circa 200 metri di distanza dal luogo di una cerimonia per i caduti a cui sta partecipando il primo ministro, Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferito dal suo ufficio stampa, Netanyahu ha commentato i fatti, ovvero di un’automobile piombata sulla folla nel centro di Gerusalemme, provocando almeno cinque feriti. “Questo attacco terroristico, in questo luogo, in questo momento, ci ricorda che la terra di Israele e lo Stato di Israele sono acquisiti attraverso molti processi e tribolazioni”, ha affermato il premier. Netanyahu ha aggiunto: “Questi attacchi auspicano che ci sradichino da qui e, se potessero, ci ucciderebbero tutti. Ma non vinceranno. Li vinceremo”. L’assalitore, 39 anni, si chiamava Khatem Najma, aveva cinque figli ed era originario di Beit Safafa, a Gerusalemme est. Secondo le autorità israeliane non aveva precedenti penali, ma era affetto da problemi mentali.(Res)