Fvg: assessore Autonomie locali, modificare legge elettorale che non rispetta voto popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole elettorali che non rappresentano al meglio la volontà popolare "vanno cambiate". Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, commentando i risultati delle ultime consultazioni regionali. A dire di Roberti, nonostante un significativo distacco tra le due principali coalizioni, la ripartizione dei seggi "paradossalmente riconosce alla minoranza un numero di consiglieri sovradimensionato rispetto al consenso ricevuto: il 40 per cento dei posti in Consiglio a fronte del 28 per cento dei voti", ha osservato l'assessore. "Quando il meccanismo di una legge elettorale determina delle situazioni in cui, rispetto alle percentuali dei voti conseguiti, la rappresentanza di chi vince viene oggettivamente penalizzata, mentre quella di chi è stato sconfitto è invece premiata, allora significa che le regole non rappresentano al meglio la volontà popolare e quindi dovrebbero essere cambiate", ha spiegato. Roberti ha evidenziato distorsioni anche a livello di elezioni comunali, facendo notare come il sindaco uscente di Udine, Pietro Fontanini, sia risultato sconfitto per avendo ottenuto al primo turno quasi mille voti in più di quanti hanno assegnato la vittoria al ballottaggio ad Alberto Felice De Toni. "Sia chiaro, il sindaco legittimo è De Toni, al quale auguriamo un proficuo lavoro a favore di tutti i cittadini udinesi. Detto ciò, però, non possiamo nascondere che ci troviamo di fronte all'ennesimo paradosso”, ha aggiunto Roberti. "Ritengo più che opportuno - ha concluso - iniziare a intraprendere un processo di modifica legislativa che porti al miglioramento dei meccanismi elettorali, affinché la democrazia, rinunciando a incoerenti bizantinismi di contabilità elettorale, coinvolga i cittadini rispettandone appieno la volontà". (Frt)