25 aprile: Romani, giorno da celebrare come festa di tutti gli italiani e affermazione di democrazia

- “Ricorre domani il 78esimo Anniversario della Liberazione. Un giorno da celebrare come festa di tutti gli italiani, di tutti noi, e che per il nostro Paese rappresenta l’affermazione della democrazia e della libertà. Il Tricolore è il simbolo scelto per il manifesto celebrativo di quest’anno, accompagnato dalla frase 'La libertà è come l’aria' che pronunciò nel 1955 Piero Calamandrei. Parole che racchiudono un grande messaggio: la libertà, come la pace, non deve essere mai data per scontata, deve ogni volta essere difesa, tutelata, ricercata e voluta. La libertà è l’aspirazione più grande di ogni persona, ma anche il migliore indicatore del grado di civiltà di un Paese. La libertà è patrimonio di tutti noi, e ricorrenze come quelle del 25 aprile ce lo ricordano puntualmente ogni anno”. Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in vista delle celebrazioni di domani per la festa del 25 aprile. “Anche il Consiglio regionale vuole oggi tributare il giusto ricordo e omaggio ai suoi cittadini che persero la vita in quegli anni per difendere le proprie famiglie e le proprie comunità e si sacrificarono per la pace - conclude il Presidente Romani -. E’ stato grazie al loro impegno e al loro sacrificio che l’Italia oggi è libera, unita e indipendente sotto un’unica Bandiera”. (Com)