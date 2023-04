Sanità: Lorenzin (Pd), a Fondo mancano stanziamenti, coperta sempre più corta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fondo sanitario nazionale ha bisogno di stanziamenti strutturali, così da permettere una ordinaria gestione senza affanni, da accompagnare con riforme indispensabili per rendere una sanità attrattiva e performante come quella del personale, della digitalizzazione, della casa della salute. La coperta è sempre più corta, ne siamo consapevoli, ma il Covid ha dimostrato che la tenuta economica e sociale di un Paese passa inevitabilmente attraverso il finanziamento del Ssn". Lo dichiara la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin. "Bisogna intervenire subito sulla sanità in modo strutturale altrimenti non riusciremo a risolvere i tanti problemi che l'attanagliano - conclude Lorenzin - dall'affollamento dei pronto soccorso alle lunghe liste d'attesa fino alla mancanza di personale sanitario, in primis medici ed infermieri". (Rin)