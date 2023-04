Kenya: opposizione annuncia ripresa delle proteste contro l'alto costo della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito di opposizione del Kenya, Azimio La Umoja (Dichiarazione di unità) dell'ex premier Raila Odinga, ha annunciato che riprenderà la prossima settimana le proteste contro l'alto costo della vita e le presunte frodi elettorali alle elezioni generali del 2022 a causa di quella che ha definito la mancanza di impegno del governo nei colloqui. "Oggi siamo giunti alla conclusione che, come avevamo temuto, manca l'impegno da parte del Kenya Kwanza (Kenya First, il partito al potere del presidente William Ruto)", ha dichiarato lunedì Azimio in una nota diffusa oggi. Odinga e il suo partito avevano interrotto le manifestazioni a livello nazionale all'inizio di aprile dopo un appello del presidente Ruto, il quale aveva ha accettato i colloqui sulla riforma della commissione elettorale, una delle principali richieste dell'opposizione. Migliaia di persone erano scese in piazza in tre cortei segnati da scontri tra manifestanti e polizia. La scorsa settimana il partito di Odinga ha affermato che le proteste sarebbero riprese dopo il mese sacro del Ramadan, che si è concluso venerdì scorso, se non ci fossero stati progressi nei colloqui.(Res)