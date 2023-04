25 Aprile: Moretti (Pd), da assessore Veneto dichiarazioni allucinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le allucinanti dichiarazioni sulla genesi del terrorismo in Italia, da parte di un assessore della giunta Zaia, certificano l'attualità del 25 aprile". Lo ha dichiarato l'eurodeputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, commentando le dichiarazioni di Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione che ha affermato "L'antifascismo in Italia ha prodotto il terrorismo rosso. Non può essere un valore. Prova ne è che anche nella nostra Costituzione non viene mai menzionato". Moretti ha poi proseguito: "Come nel caso del presidente del Senato, si mescolano ignoranza, razzismo e smodato desiderio di apparire. Che la nostra Costituzione sia antifascista lo spiegano, ben prima delle disposizioni transitorie e finali dove c'è scolpito il divieto di ricostituzione del partito fascista, i primi articoli della Carta. Quelli in cui si riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo e i principi di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Si tratta di principi antifascisti ante litteram". "Se Fd'I - ha continuato l'eurodeputata - pensa siano stati la miccia che ha fatto scatenare il terrorismo in Italia, significa che vuole modificare la Costituzione eliminando tali principi? Infine, sulla presunta sostituzione etnica. Il problema della denatalità andrebbe affrontato con un po' più di serietà e meno il piglio da 'social'. Solo tre giorni fa, l'economista Galli ha spiegato che i bonus e il reddito influiscono poco sulla decisione delle persone di avere o meno figli. Il contributo migliore alla natalità sono misure di welfare e un'organizzazione sociale sociale, del lavoro, dell'istruzione e della sanità più attenta. Tutti indicatori in cui l'Italia è più indietro rispetto agli altri paesi europei" ha quindi concluso. (Rev)