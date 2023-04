Pnrr: Salvini, interesse Paese avere stadi nuovi ma soldi li mettano i privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avere stadi nuovi più moderni e sicuri non interessa solo i tifosi ma tutto il Paese, ma visto che saranno di privati è giusto che paghino i privati. Questo a Firenze, Torino, Roma”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando a margine del sopralluogo nel cantiere del Lotto 2 per il potenziamento dell'autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa. I soldi del Pnrr, almeno quelli nella disponibilità del ministero “li sto gestendo per migliorare le ferrovie del Paese, per le case popolari, le scuole. Gli stadi servono velocemente, e servirebbe una procedura accelerata, ma è giusto che i soldi li mettano i privati perchè i soldi che abbiamo li usiamo per altro". (Rin)