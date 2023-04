Medio Oriente: Cisgiordania, morto un palestinese dopo “assalto” forze israeliane a Gerico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 20 anni, identificato come Suleiman Ayesh Hussein Awaid, è deceduto per le ferite riportate dopo essere stato sparato durante un'operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Aqabat Jaber, situato nei pressi della città di Gerico, in Cisgiordania. Lo ha riferito il governatore di Gerico e della Valle del Giordano, Jihad Abu al Assal, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che altri tre individui sono rimasti feriti durante “l’assalto” iniziato all’alba, mentre un altro palestinese è stato arrestato. Il quotidiano “The Times of Israel” precisa che l’operazione delle forze israeliane mirava ad arrestare un palestinese ricercato. “Durante l’operazione, due individui sospetti sono stati avvistati mentre fuggivano. I militari hanno risposto sparando”, hanno affermato le Idf, senza specificare se i giovani fossero armati o se avessero cercato di attaccare le truppe israeliane. Stando a quanto emerge da immagini diffuse in rete, Awaid sarebbe membro delle Brigate dei martiri di Al Aqsa, una coalizione di gruppi armati affiliati al partito Fatah.(Res)