Balcani: AmCham, con Open Balkan +30 per cento scambi commerciali tra Paesi membri

- L'iniziativa regionale Open Balkan ha consentito la crescita del commercio tra Serbia, Albania e Macedonia del Nord di quasi il 30 per cento. Lo riporta una ricerca della Camera di commercio statunitense (AmCham) presente nei tre Paesi coinvolti dall'iniziativa, ripresa dall'agenzia di stampa serba "Beta". Secondo i dati raccolti, Open Balkan ha finora consentito di ridurre fino al 50 per cento l'esportazione o l'importazione di prodotti alimentari tra i tre Paesi membri e fino all'80 per cento i costi diretti di tasse e imposte, il che ha comportato un aumento del commercio di quasi il 30 per cento tra i Paesi dell'area interessata all'iniziativa. Il rappresentante della Camera di commercio serba, Nenad Djurdjevic, prevede che in futuro l'iniziativa sarà "più economica che politica". "I risultati più significativi degli Open Balkan finora sono l'abbreviazione delle procedure di import-export per i prodotti di origine vegetale e animale, una migliore cooperazione tra controlli e dogane, nonché la creazione presto di un mercato del lavoro unificato", ha detto Djurdjevic, il quale ha precisato che "dal primo giugno è prevista l'emissione delle prime carte d'identità legate all'iniziativa" le quali consentiranno "l'accesso libero al mercato del lavoro per i cittadini di Serbia, Albania e Macedonia del Nord". (segue) (Seb)