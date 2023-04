Balcani: AmCham, con Open Balkan +30 per cento scambi commerciali tra Paesi membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia Christopher Hill ha sostenuto che le aziende statunitensi quando decidono di investire "non pensano solo alle infrastrutture e alle condizioni locali, ma anche al potenziale di una più ampia presenza regionale grazie a standard armonizzati che si applicano in tutta la regione". "Ecco perché l'iniziativa Open Balkan è importante soprattutto per l'economia e gli affari e come opportunità per attrarre investitori stranieri", ha affermato Hill. La vicedirettrice di AmCham, Amalija Pavic, ha infine da parte sua detto che la ricerca ha mostrato che "9 aziende su 10 si aspettano benefici e vantaggi per la loro attività dal rafforzamento dell'integrazione regionale". (Seb)