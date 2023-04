Imprese: Lufthansa, trattative su Ita sulla buona strada, ma non ancora completate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative tra Lufthansa e il ministero dell'Economia e delle Finanze su un possibile ingresso del gruppo tedesco in Ita Airways sono sulla buona strada, ma non ancora completate. È quanto comunicato dalla stessa Lufthansa, che non ha fornito indicazioni su quando il relativo contratto potrebbe essere concluso. Come riferisce l'agenzia di stampa “Dpa”, scadeva oggi il termine per i negoziati. L'azienda che fa capo alla compagnia di bandiera tedesca dovrebbe acquisire una quota del 40 per cento nel successore di Alitalia. Allo stesso tempo, Lufthansa mira a ottenere opzioni per un acquisto completo della società. (Geb)