Vicenza: Salvini, sparatoria episodio gravissimo e sconcertante

23 luglio 2021

- "L’uomo, dando in escandescenza e urlando 'Allah akbar' in mezzo alla strada, secondo le prime ricostruzioni avrebbe sottratto la pistola a un carabiniere e ferito un agente della Polizia municipale, al quale vanno i nostri auguri di buona guarigione. Voglio sperare che ora non ci sia chi darà la colpa alle Forze dell’Ordine per quanto accaduto". Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sulla sparatoria avvenuta oggi a a Fara Vicentino. (Rin)