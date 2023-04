Sardegna: Fiera nautica, per assessori Programmazione e Lavoro settore è fra i più importanti dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Settore tra i più importanti dell’economia della Sardegna, che dimostra di avere il potenziale per esprimere al meglio le opportunità di sviluppo dell’intero comparto”. Così gli assessori della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino, e dell’Industria, Anita Pili, a Porto Rotondo, nel corso della seconda edizione della ‘Fiera nautica di Sardegna’. La Sardegna e l’area del Nord Est in particolare ha molto da offrire – ha detto l’assessore Fasolino questa mattina nel corso di uno degli eventi legati alla Fiera nautica - Dobbiamo essere bravi a intercettare gli investimenti, soprattutto esteri, utilizzando principalmente tre leve: la piena conoscenza e valorizzazione dell’ambito territoriale/industriale perché è fondamentale avere un luogo in cui l’impresa possa insediarsi; il sistema di Rete tra Pubbliche Amministrazioni (regionali e locali), Università e Centri di Ricerca, Associazioni (camerali, Industriali), Comunità locali perché in Sardegna possiamo offrire un sistema ‘corto’ di collegamenti istituzionali rispetto alle altre realtà territoriali, qui è possibile far sedere allo steso tavolo Regione, Comune, Associazioni, Enti di Sviluppo, Comunità Locali. Infine – ha proseguito l’Assessore Fasolino - la terza leva a nostro favore è rappresentata dalla qualità della vita che andrà a vantaggio dell’impresa che si insedia, del suo gruppo dirigente e dei lavoratori, si tratta di un surplus che dà valore alla proposta insediativa e che spesso non siamo in gradi di valorizzare”. Questi tre elementi definiscono “un’area localizzativa appetibile”, ha proseguito l’Assessore Fasolino che in chiusura del suo intervento ha evidenziato “la necessità di lavorare con il Mimit per costruire tavoli di lavoro comuni Stato-Regione-Istituzioni locali”. (segue) (Rsc)