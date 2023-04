Sardegna: Fiera nautica, per assessori Programmazione e Lavoro settore è fra i più importanti dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sull’importanza del comparto si è soffermata l’assessore dell’Industria, Antita Pili, che ha definito il settore della nautica della Sardegna - cantieristica navale e portuali turistica - uno dei più importanti per l’economia regionale. “La Sardegna è la seconda regione italiana per numero di porti attivi (118) preceduta solo dalla Sicilia e la prima per numero di posti barca disponibili – ha spiegato l’Assessore Pili - Raccoglie oltre 1.700 imprese. Di queste, oltre 700 sono localizzate in Gallura, che conferma la sua centralità nel contesto regionale”. Il potenziamento del sistema produttivo regionale, secondo l’esponente della Giunta Solinas, “passa anche attraverso le opportunità commerciali che si creano nei mercati internazionali per le aziende sarde”. Da qui l’urgenza, ha spiegato l’Assessore, di “richiamare due concetti citati nel saluto iniziale in video conferenza dal vice Ministro Valentino Valentini, a partire dalla valorizzazione delle Produzioni Industriali all’interno delle eccellenze del Made in Italy. L’obiettivo – ha proseguito - è quello di concentrarsi nelle produzioni industriali a basso impatto ambientale ad alto valore aggiunto, con una discontinuità rispetto al passato. Si tratta di creare degli ambiti di specializzazione per ciascun territorio dove ognuno possa esprimere le proprie potenzialità e la propria vocazione territoriale. Come ad esempio quella che definirei ‘Industria del Mare’ e non ‘Settore della Nautica’, proprio per indicare tutti i settori di filiera che ruotano attorno a questo comparto”. Altrettanto importante è, secondo l’Assessore Pili, il secondo richiamo del Ministro, ovvero portare buyers internazionali: “Questo concetto – ha spiegato - si esplica attraverso due direttive all’interno delle ‘azioni di internazionalizzazione’ che porterà avanti l’Assessorato dell’Industria. La partecipazione alle più importanti fiere, anche in collaborazione con ICE a livello nazionale, ma anche portare i buyers qui da noi per far conoscere quello che possiamo offrire a livello industriale ma anche come Isola, penso all’ambiente, alle bellezze del nostro territorio, al benessere”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas. (Rsc)