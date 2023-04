Pnrr: Delmastro, digitalizzazione processo civile è valore aggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La digitalizzazione del processo civile "è un valore aggiunto per cittadini e operatori del diritto. Si potranno avere notevoli risparmi di tempo grazie allo snellimento delle procedure di deposito dei documenti e di notifica degli atti da parte dei pubblici ministeri, dei provvedimenti dei giudici e dei verbali di udienza". E' quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Importanti anche gli interventi in materia di volontaria giurisdizione perché anche i cittadini, attraverso un portale dedicato, potranno finalmente depositare telematicamente atti e documenti, ricevere comunicazioni e notificazioni. Il governo Meloni - conclude - è all'opera per superare le lungaggini burocratiche e garantire ai nostri concittadini un processo più rapido e più giusto".(Rin)