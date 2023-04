Guatemala: ministero Esteri Cina, relazioni diplomatiche con Taiwan sono “irrazionali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giammattei è arrivato oggi a Taiwan per una visita di quattro giorni, che punta a riaffermare sostegno all’isola nel quadro delle persistenti tensioni con la Cina nello Stretto. Il presidente dello Stato dell’America centrale è stato accolto all’aeroporto internazionale di Taoyuan dal ministro degli Esteri, Joseph Wu. Questa visita intende “inviare al mondo un messaggio chiaro, e cioè che i Paesi hanno il diritto di amministrarsi autonomamente”, ha scritto Giammattei in un tweet pubblicato alla vigilia del viaggio, il primo sull'isola in veste di presidente. La presidente Tsai Ing-wen accoglierà l'omologo guatemalteco con un picchetto d’onore e gli conferirà l’Ordine di giada brillante con Gran cordone, l’onorificenza più prestigiosa dell'isola. (segue) (Cip)