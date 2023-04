Roma: rottura tubatura a Torpignattara, strada chiusa al traffico per alcuni giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della rottura di una tubatura, la polizia locale di Roma Capitale sta provvedendo a chiudere via di Torpignattara, nel tratto da via Bartolino di Novara a via Casilina, con transenne rigide. A quanto si apprende la strada rimarrà interdetta al traffico per un paio di giorni. Il danno ha riguardato una tubatura all'altezza del civico 99. Nei negozi e nelle abitazioni circostanti la zona interessata, la fornitura di acqua rimane sospesa. L'interruzione idrica riguarda anche alcuni civici di via Casilina mentre in via dell'Acqua Bullicante il servizio sembra essere regolare. Sul posto Acea ha messo a disposizione alcune autobotti con acqua potabile dove diversi residenti stanno andando a rifornirsi con bottiglie e contenitori. Il traffico nel quartiere al momento scorre regolare, complice l'orario a ridosso del pranzo. Sul tratto di strada interessato dalla rottura è al lavoro il personale di Acea che sta provvedendo a far defluire l'acqua con delle pompe. Sulla carreggiata, ormai quasi completamente asciutta, rimangono fango e detriti. (Rer)