Ue: Borrell da domani al 30 aprile in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si reca domani a Bogotà per una missione che lo tratterrà in Colombia fino al 30 aprile. Come primo appuntamento, Borrell prenderà parte alla Conferenza internazionale sul Venezuela promossa dal presidente della Colombia, Gustavo Petro. "L'Unione europea è un socio importante dei migranti e rifugiati venezuelani nella regione, così come un sostenitore degli sforzi di un dialogo politico per fare fronte alla crisi", si legge nella nota. L'alto rappresentante, che nella serata di domani si riunirà con il capo della missione di Verificazione delle Nazioni Unite in Colombia, è atteso mercoledì 26 a un incontro con Petro, con conseguente conferenza stampa. (segue) (Bxl)