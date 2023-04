Ue: Borrell da domani al 30 aprile in Colombia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nutrita l'agenda degli incontri istituzionali di Borrell: tra gli altri, si parla della vicepresidente Francia Marquez, del ministro degli Esteri, Alvaro Lleyva, dell'Alto commissario per la pace, Danilo Rueda, del ministro dell'Interno, Alfonso Prada, del ministro della Difesa, Ivan Velasquez, della ministra dell'Ambiente, Susana MUhamad e dell'ex presidente, Juan Manuel Santos. L'Alto rappresentante sosterrà anche incontri con esponenti della società civile, con funzionari della comunità internazionale, la visita a un progetto finanziato dall'Unione Europea per reintegrare gli ex combattenti nella società e a un centro di attenzione ai migranti venezuelani. Oltre alla riunione con la Conferenza episcopale locale, Borrell è atteso il 28 a Cartagena, per aprire la conferenza "America latina, Caraibi ed Europa: ricalibrare la nostra associazione strategica". (segue) (Bxl)