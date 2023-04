Ue: Borrell da domani al 30 aprile in Colombia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petro, fautore del "disgelo" tra la Colombia e il Venezuela, lavora per un ruolo di mediatore della crisi politica venezuelana, giocando su più tavoli: la settimana scorsa ha portato il tema al bilaterale tenuto alla Casa Bianca, con l'omologo Joe Biden. Fornendo alla stampa alcuni dettagli dell’incontro, Petro ha detto di aver proposto che i colloqui per risolvere la crisi politica in corso in Venezuela ruotino attorno alla costruzione di "due binari per promuovere progressivamente" temi specifici. Da una parte “il programma elettorale venezuelano con garanzie e l'ingresso del Venezuela nel Sistema interamericano dei diritti umani” come proposto dalla Colombia, dall’altro una graduale e progressiva revoca delle sanzioni, per fare in modo che “il popolo venezuelano decida liberamente, senza sanzioni e senza pressioni, il proprio destino sociale e politico”. Petro ha spiegato che gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo una strategia che implichi una revoca delle sanzioni solo dopo la tenuta di elezioni o, in alternativa, una revoca progressiva delle sanzioni che vada di pari passo con la realizzazione di un’agenda elettorale. (segue) (Bxl)