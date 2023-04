Ue: Borrell da domani al 30 aprile in Colombia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano la cui portata verrà verificata innanzitutto domani a Bogotà. Una conferenza indetta dal governo colombiano per sbloccare i colloqui tra governo e opposizione venezuelana in corso a Città del Messico e a cui, secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri della Colombia, è attesa la partecipazione di funzionari di almeno 19 Paesi di Unione europea, America latina e Stati Uniti. Quel giorno “ci sarà una proposta sul tema delle sanzioni sulla base di quanto emergerà dall’incontro del 20 aprile”, ha detto l’ambasciatore della Colombia a Caracas, Armando Benedetti, facendo riferimento all'incontro tra Petro e l'omologo Usa. Lo stesso Petro ha dichiarato che l’obiettivo della conferenza di Bogotà sarà “più democrazia e zero sanzioni”, nel tentativo di fare convergere la comunità internazionale verso una posizione più morbida nei confronti delle autorità di Caracas. (segue) (Bxl)