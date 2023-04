Ue: Borrell da domani al 30 aprile in Colombia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando da New York, dove ha partecipato all’apertura del Forum permanente sulle questioni indigene, Petro ha dichiarato che alla conferenza parteciperanno “ministri degli Esteri dei governi europei, degli Stati Uniti, dell'America latina, per sbloccare le trattative portate avanti da Venezuela, Stati Uniti, Messico e Norvegia, con un obiettivo: più democrazia, zero sanzioni”. Interpellato da "Agenzia Nova" sulla possibile presenza del segretario di Stato Antony Blinken alla conferenza, il Dipartimento di stato Usa ha dichiarato di "non potere a questo stadio confermare i dettagli", senza di fatto smentire la partecipazione di una delegazione di alto livello statunitense. (Bxl)