Migranti: Tunisia, avviati lavori per creare un cimitero per sub-sahariani morti in mare

- Le autorità in Tunisia hanno avviato i lavori per creare un cimitero speciale destinato ai migranti irregolari non tunisini rimasti vittima di naufragi al largo della regione occidentale di Sfax, dopo che è stata raggiunta la capacità massima nella sala mortuaria dell’ospedale universitario Habib Bourguiba. Lo ha riferito il direttore regionale della sanità, Hatem Cherif, all'agenzia di stampa ufficiale "Tap", precisando che si tratta di una "soluzione radicale” alla crisi legata alla gestione dei cadaveri delle persone annegate che giungono nella camera mortuaria, in vista dell’aumento delle temperature che rischia di rallentare le procedure mediche e legali per le salme. Intanto, il numero di cadaveri trasferiti nella sala mortuaria dell'ospedale universitario Habib Bourguiba ha di gran lunga superato la capienza massima, pari a 35. Nel corso dell’ultimo anno, il numero di migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana, sepolti in diversi cimiteri a Sfax ha superato quota 800. Nella giornata di oggi, le unità delle della Guardia costiera tunisina attive nelle città occidentali di Sfax, Kerkennah e Mahdia, hanno fatto sapere di aver trovato 30 cadaveri in decomposizione, tra cui due di donne e altri due di bambini. Parallelamente, le unità dell'area marina meridionale di Gabes hanno recuperato il corpo in decomposizione di una donna privo di testa e arti. Secondo l'esame preliminare, i corpi ritrovati appartengono a individui provenienti dall'Africa sub-sahariana. (Tut)