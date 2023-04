© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La triste vicenda della psichiatra di Pisa, uccisa da un uomo che aveva in cura, deve far aprire con urgenza una riflessione sulla legge Basaglia. Episodi simili non devono accadere mai più nel nostro Paese ed è evidente che l’Italia abbia bisogno di una nuova norma”. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Affari sociali alla Camera. (Rin)