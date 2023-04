Sudan: l’Algeria avvia le operazioni di evacuazione dei propri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha annunciato, oggi, l'avvio di un'operazione volta ad evacuare i cittadini algerini residenti in Sudan, Paese dove, dal 15 aprile, è in corso un conflitto tra le Forze di supporto rapido (Rsf) e le Forze armate sudanesi (Saf) del presidente della giunta militare, il generale Abdel Fattah al Burhan. Lo riferisce in un comunicato il ministero degli Esteri algerino, sottolineando che le misure di evacuazione riguardano i cittadini che desiderano lasciare il Paese nonché il personale dell'ambasciata dell’Algeria a Khartum, capitale del Sudan. Il ministero fa sapere di stare monitorando la situazione nel Paese africano attraverso l'unità di crisi appositamente creata, posta sotto la direzione del segretario generale del dicastero. Il ministero degli Affari esteri ha inoltre invitato i cittadini algerini in Sudan a esercitare la massima cautela e a rimanere costantemente in contatto con i suoi servizi. (segue) (Ala)