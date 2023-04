Sudan: l’Algeria avvia le operazioni di evacuazione dei propri cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, il 18 aprile, pochi giorni dopo lo scoppio delle tensioni in Sudan, aveva lanciato un'iniziativa per porre fine alla violenza nel Paese e aveva inviato un messaggio al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, al presidente dell'Unione africana, Azali Assoumani, e ai vertici della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale. Tebboune aveva incoraggiato "un'azione collettiva per porre fine all'escalation e alla violenza tra i fratelli sudanesi, esortandoli a favorire la saggezza e a ricorrere al dialogo per risolvere le loro divergenze ed evitare che il popolo sudanese sia esposto al rischio di scivolare in un vortice di sanguinosa violenza che minaccia la pace sociale e il processo politico". Anche in occasione dell'Eid al Fitr, la festa che celebra la fine del mese sacro islamico del Ramadan, il presidente algerino aveva lanciato un appello "ai fratelli in Sudan" affinché cessassero gli scontri. In un messaggio alla nazione, il capo dello Stato algerino aveva invitato le parti sudanesi in conflitto a "preservare l'interesse superiore del Paese e la nostra nazione arabo-musulmana". (Ala)