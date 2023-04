Quirinale: domani Mattarella a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves per il 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Piemonte per le celebrazioni del 25 aprile. Mattarella sarà a Cuneo per ricordare l'ottantesimo anniversario dello storico discorso che Duccio Galimberti fece dal balcone della propria abitazione che si affaccia sulla piazza a lui dedicata, discorso che si trasformò di fatto in una dichiarazione di guerra ai Tedeschi. Galimberti fu ucciso nel settembre del 1944 dalle bande fasciste. Mentre a Borgo San Dalmazzo il presidente della Repubblica visiterà MEMO4345 e il Memoriale della Deportazione, sorto a fianco della stazione ferroviaria da cui furono deportati i 357 ebrei (334 stranieri, 23 italiani), tra il settembre 1943 e il febbraio 1944. Infine a Boves, ricorderà gli ottanta anni dall'efferato eccidio compiuto dalle truppe tedesche, il primo sul territorio nazionale, che mise a ferro e fuoco la città. (Rpi)