Roma: Acea, intervento in corso a Torpignattara, bloccata la perdita dell'acqua

- In merito al danno alla tubatura verificatosi nella zona di Torpignattara a Roma, in via Ciro da Urbino, Acea Ato 2 informa che le squadre dei tecnici, intervenute immediatamente, hanno già interrotto il deflusso dell’acqua su strada. L’intervento è ancora in corso e si prevede che la riparazione sarà conclusa entro oggi. Per garantire la fornitura del servizio idrico nella zona, sono state predisposte tre autobotti posizionate in via di Torpignattara angolo via Aicardi, in piazza della Marranella e in viale Filarete. (Com)