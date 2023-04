Speciale energia: Imprese, Gruppo Cap premiato per il suo "marmo" ottenuto dai recupero di pack alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano sale sul terzo gradino del podio della rassegna internazionale Roguiltlessplastic ideata da Rossana Orlandi per la categoria Art and collectible design, grazie al suo “marmo postIndustriale”, innovativo materiale plastico per complementi d’arredo ottenuto dai pack in plastica, alluminio e tetrapak recuperati dagli impianti di depurazione dell’hinterland milanese, da impiegare per pavimentazioni, pannelli per pareti e complementi d’arredo. L’impiego di plastica recuperata dai processi di economia circolare per la produzione di bioenergia da scarti alimentari nasce dal progetto CAPitoli Urbani, il programma di ricerca di CAP per sviluppare un processo produttivo di valorizzazione dei rifiuti plastici con applicazioni nel campo del design. Il programma ha portato alla realizzazione di veri e propri complementi d’arredo, pannelli per pavimentazione e lastre per pareti, realizzati tramite un processo di produzione che riassembla pack di prodotti alimentari in plastica, alluminio e tetrapak, prima triturati poi fusi tramite una pressa riscaldata. Materiale che è risultato estremamente interessante sia per l’effetto policromo e marmorizzato dei materiali ottenuti, indotto dai diversi pack di partenza, sia per la durevolezza dei prodotti finali. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Social Factory, spinoff dell'Università Iuav di Venezia, con l'associazione culturale Repubblica del Design, Rossana Orlandi e Design Differente. (Com)