Speciale energia: Clima, presidente Emirati, investiti oltre 150 miliardi di dollari in azione climatica

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno investito oltre 150 miliardi di dollari nell’azione per il clima e hanno elaborato “piani ambiziosi per investire ulteriormente in questo campo in futuro". Lo ha affermato il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, in un videomessaggio trasmesso durante il Forum delle maggiori economie (Mef) sull’energia e il cambiamento climatico, ospitato dagli Stati Uniti. In dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il capo dello Stato ha messo in luce come lo sviluppo economico sostenibile e l'azione per il clima siano “strettamente collegati ed essenziali per garantire una migliore qualità della vita per tutti”. Abu Dhabi, da parte sua, si è impegnata a ridurre le emissioni in tutti i settori economici entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. "Gli Emirati Arabi Uniti sono stati il primo Paese del Golfo a ratificare l'Accordo di Parigi e il primo nella regione a impegnarsi a ridurre le emissioni in tutti i settori economici entro il 2030”, ha ricordato il presidente Al Nahyan. Inoltre, in quanto ospiti della Cop28, la ventottesima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima, gli Emirati si impegnano a realizzare “un'azione trasformativa per il clima. Il presidente Sheikh Mohamed ha dichiarato: "La presidenza degli Emirati Arabi Uniti Cop28 si impegnerà a realizzare un'azione trasformativa per il clima, passando dalla deliberazione all'azione e fornendo un piano d'azione completo a beneficio di tutte le persone e del pianeta". Il presidente ha anche sottolineato la necessità di cooperazione e finanziamenti internazionali per sostenere la transizione energetica e affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, in particolare nel sud del mondo e nelle comunità vulnerabili. Infine, ha chiesto un aumento della capacità di produzione di energia rinnovabile e di raddoppiare quelle legate alla produzione di idrogeno. (Res)