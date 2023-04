Speciale energia: Oman, compagnia britannica sviluppa nuova tecnologia per trattamento terreni contaminati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Envorem, specializzata in tecnologia sostenibile, ha sperimentato con successo in Oman una nuova tecnologia per trattare i fanghi prodotti nel processo di estrazione petrolifera e i terreni contaminati dal petrolio. Lo ha riferito il quotidiano omanita “Oman Observer”. La Evorem ha trattato i fanghi estratti da una fossa e dalle autocisterne della compagnia petrolifera nazionale omanita Petroleum Development Oman, sfruttando una poco nota proprietà dell’acqua nel trattamento economico di questo tipo di rifiuti. Generalmente, questi ultimi vengono bruciati, talvolta dopo essere stati gettati in discariche a cielo aperto, altamente inquinanti, e dalla loro combustione si producono 1,5 tonnellate di anidride carbonica per ogni tonnellata di rifiuti. La tecnologia sviluppata da Envorem, al contrario, disgrega i fanghi, pulisce le parti solide e consente di riciclare il petrolio estratto, senza ricorrere a prodotti chimici, senza causare emissioni e utilizzando poca energia. Si tratta dunque di una tecnologia che non solo azzererebbe le emissioni prodotte dalla combustione di questi fanghi, ma consentirebbe al contempo la bonifica di terreni contaminati e il riuso del petrolio estratto, con costi energetici ridotti. (Mascate)