Speciale energia: Ucraina, Urso, mille imprese in campo per ricostruire il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "La conferenza sarà divisa in tavoli a cui parteciperanno aziende, istituzioni ed enti ucraini che si confronteranno con le nostre. Ci sarà un tavolo su infrastrutture, logistica e trasporti dove sarà presentato il progetto del dry port di Horonda". Una prima cooperazione: "E' una piattaforma ferroviaria di smistamento al confine con l'Ungheria, partecipata da un consorzio pubblico-privato con imprese italiane che si occuperanno della sua costruzione. E' molto importante per esportare merci ucraine che potranno arrivare all'interporto Quadrante Europa di Verona e al porto di Trieste, candidato a diventare uno degli scali maggiori per Kiev. Poi avremo tavoli dedicati a energia; agroindustria; salute; metallurgia e aerospazio e servizi digitali, in quest'ultimo caso siamo già al lavoro". Il ministro spiega di cosa si tratta: "L'Istituto per il commercio estero sta aiutando le imprese ucraine a vendere attraverso le piattaforme digitali i loro prodotti all'estero. Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Zelensky mi aveva chiesto in gennaio, nella mia seconda missione a Kiev, come costruire un marchio Made in Ucraina, simile al nostro 'Made in Italy'. Ho suggerito che il suo Paese adotti un marchio di solidarietà globale, così abbiamo preparato un gruppo di lavoro per svilupparlo all'interno delle regole Ue". Si può accelerare la ricostruzione con investimenti ucraini: "Certo. Ho riaperto le procedure per l'assegnazione del sito di Termini Imerese e di tre aziende candidate, una è ucraina: vuole costruire una fabbrica di profilati di alluminio per il mercato Ue. In Friuli invece c'è un'impresa ucraina che vuole investire nel campo della siderurgia green", ha concluso Urso. (Res)