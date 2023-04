Speciale energia: Qatar aumenta investimenti sul giacimento North Field e sul terminale Golden Pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'emirato del Qatar si appresta a intensificare gli sforzi per incrementare le esportazioni di gas naturale liquefatto (gnl), aumentando gli investimenti sia nel progetto nazionale del giacimento offshore di North Field, sia nel terminale Golden Pass, in Texas. Lo ha riferito oggi il quotidiano qatariota "The Peninsula", citando un rapporto del Forum dei Paesi esportatori di Gas (Gecf). Doha, a tal proposito, ha già prenotato, presso i cantieri navali della Corea del Sud, circa 100 nuove navi cargo, malgrado un aumento del costo medio di ognuna di queste di circa 20 milioni di dollari rispetto al 2021. Secondo il rapporto del Gecf, tali rincari sono dovuti principalmente agli aumenti dei prezzi dei materiali di costruzione, soprattutto dell'acciaio, e alla carenza di cantieri navali disponibili. Infatti, i cantieri navali sud-coreani di Hyunday, Daewoo e Samsung, considerati tra i maggiori al mondo, risultano già prenotati fino al 2025. Per questa ragione, in molti si sono rivolti ai cantieri navali cinesi. Nel 2022, del resto, i cargo che trasportavano gnl verso i mercati internazionali sono stati 6.210, in aumento del 2 per cento rispetto all'anno precedente, secondo una tendenza registrata nell'ultimo lustro. Al primo posto fra i trasportatori di gnl attraverso le navi cargo, nel 2022, per il quarto anno consecutivo, si è classificata l'Australia, seguita da Stati Uniti, Qatar, Russia e Malaysia.