Cina: Dombrovskis, incontrerò a Bruxelles ministro Commercio Wang

- Il vicepresidente della Commissione europea con delega al Commercio, Valdis Dombrovskis, incontrerà il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, a Bruxelles. L'incontro, ha spiegato Dombrovskis nel corso di un intervento a un evento organizzato dal centro studi Bruegel di Bruxelles, sarà l'occasione per parlare di un'ampia gamma di argomenti commerciali, ma anche per chiarire le dichiarazioni fatte dall'ambasciatore cinese in Francia, Lu Shaye, "che sono inaccettabili". Il vicepresidente della Commissione europea ha detto che solleverà "la questione al ministro per ottenere chiarimenti", ma anche per capire se "quelle parole rappresentano l'opinione personale dell'ambasciatore, o se si tratta di un cambiamento nella politica cinese".(Beb)