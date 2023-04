25 aprile: Perego (Difesa), tramandare i valori ai giovani, la libertà deve essere di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Oggi con il presidente Sergio Mattarella, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, "ho partecipato all'incontro, presso il Quirinale, con le Associazioni combattentistiche e d'arma, realtà che sono chiamate a mantenere vivi i valori che distinsero le donne e gli uomini protagonisti della Resistenza, tramandando tali principi alle giovani generazioni". Lo ha affermato Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa al termine dell'incontro. "In questo giorno celebriamo il 78esimo anniversario della Liberazione", ha concluso Perego, per il quale "siamo tutti figli di quella libertà. È una giornata in cui tutti gli italiani, alla luce anche di quanto sta accadendo in Ucraina, si riconoscono nel dire no alle aggressioni e alle violenze che vogliono piegare le democrazie e le volontà dei popoli".(Res)