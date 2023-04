Brasile: Lula, tornati protagonisti internazionali e per questo impegnati per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è tornato ad essere un "protagonista internazionale" e per questo si sta impegnando "a smettere di parlare di guerra e a costruire la pace, affinché l'umanità possa vivere meglio". Lo ha affermato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, commentando il conflitto in Ucraina, durante il Forum portoghese-brasiliano in corso a Matosinhos, nel distretto di Porto. Il leader brasiliano ha aggiunto definito "straordinario" il fatto che persone che pensano in modo diverso stabiliscano regole di coesistenza pacifica per il bene dei loro popoli. (Spm)