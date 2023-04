Fvg: Confartigianato, prestiti concessi alle Pmi diminuiscono del 5,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'aumento del costo del denaro in Friuli Venezia Giulia si associa anche una diminuzione dei prestiti bancari concessi alle Pmi: -5,6 per cento, cioè più del doppio della contrazione registrata dalle aziende di maggiori dimensioni, che hanno sopportato un -2,5 per cento. Lo certificano i dati di Bankitalia rielaborati dall'Ufficio studi nazionale di Confartigianato e confermati dall'indagine congiunturale effettuata dall'Ufficio studi di Confartigianato Imprese-Udine. Il tasso di interesse applicato resta di poco superiore alla media italiana: 4,3 per cento contro il 4,2 per cento. In Friuli Venezia Giulia risultano ora più cari i prestiti bancari nel comparto delle costruzioni (5,6 per cento) e nei servizi (4,9 per cento), segno di una maggiore rischiosità finanziaria percepita in questi settori. Queste tendenze sono confermate dall'indagine congiunturale sull'artigianato friulano condotta con riferimento al secondo semestre del 2022 dall'Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine: il 39 per cento degli intervistati ha infatti lamentato la crescita delle commissioni bancarie e il 33 per cento l'aumento dei tassi di interesse quali criticità competitive. Il 25 per cento ha inoltre segnalato una netta difficoltà di accesso al credito, ossia nell'ottenere prestiti e finanziamenti. (Frt)